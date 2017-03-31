Сестрички Кардашьян отличаются не только завидными формами, но и отличной бизнес-хваткой. Более того — они не только управляют своими брендами, но и снимаются в их рекламе — так, например, поступила Хлои Кардашьян, приняв участие в откровенной фотосессии Good American. Бэкстейдж новой съемки опубликовала визажист Джойс Бонелли — любимица семьи, работавшая над образом пышнотелой модели.

На кадрах, опубликованных в ее Instagram, на Хлои полупрозрачное боди со стразами. Ее бедра сияют: перед съемкой Джойс обильно смазала их маслом. На фотографиях заметно, как похудела девушка, отмечает WMJ.

Судя по записям в социальных сетях, красотке это стоило немалых усилий:

Публикация от Khloé (@khloekardashian)Фев 25 2017 в 7:53 PST

Впрочем, это не мешает ей лакомиться клубникой в шоколаде, которую преподнесли ей во время фотосессии.

Фото: instagram.com