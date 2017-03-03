Сегодня в семье Джессики Бил и Джастина Тимберлейка радостное событие: день рождения мамы семейства. Мы заглянули в Instagram актрисы, чтобы узнать, чем она живет в последнее время.

Помимо воспитания полуторагодовалого сына Сайласа Рэндалла, Джессика вовсю занимается продвижением семейного ресторана звезд, снимает и снимается в кино. Недавно она снялась в собственном фильме, где сыграла убийцу-психопатку.

Блистает актриса и на красных дорожках. Для того, чтобы выглядеть безупречно, Бил тщательно следит за своим здоровьем и внешностью: занимается спортом, поглощает салатики, хотя не прочь побаловаться и десертами. Время от времени делает маски.

Год назад Джессика отрезала себе челку, это сделало ее еще моложе. Мы воспользовались сайтом in20years, чтобы посмотреть, как звезда будет выглядеть, когда ей исполнится 55:

Фото: globallookpress.com, instagram.com