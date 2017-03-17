Мало кто знает, но юная актриса Лиза Арзамасова — настоящий вундеркинд кино и театра.
Девочка начала сниматься в возрасте четырех лет, параллельно учась в музыкальной студии при ГИТИСе. Первой настоящей ролью Лизы стала главная роль в мюзикле «Энни» Московского театра эстрады. Ее она получила благодаря маме, Юлии Арзамасовой, которая разместила фото и резюме маленькой дочки на одном из сайтов, после чего ту пригласили на кастинг. В 14 лет девочка уже выступала на сцене театра им. Станиславского в спектакле «Ромео и Джульетта». И не в каком-нибудь эпизоде, а в роли самой Джульетты.
Любителям сериалов Лиза известна как Галина Сергеевна Васнецова, девочка-эрудит из «Папиных дочек».
Сейчас Лиза учится в институте, продолжает развиваться как актриса, пробует себя как певица и модель.
А сегодня благодаря прекрасной @ksenia_knyazeva на несколько минут смогла почувствовать себя в роли Жанны д'Арк. Люблю, когда модные показы становятся маленьким спектаклем, люблю метафоры, люблю смелых, романтичных и профессиональных людей. Коллекция была отличная! Тонко, изящно, со вкусом и смыслом. Спасибо, Ксения!!! А уже после показа был повод и для юмора. Отправила друзьям видео с подписью "Горю на работе" )) #ksenia_knyazeva #mbfwrussia #модныйпоказ #русскиедизайнеры #жаннадарк
Мы собрали ее фотографии разных лет, а также с помощью сервиса in20years попробовали представить, какой актриса может стать через 20 лет.
Фото: globallookpress.com, instagram.com