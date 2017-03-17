Мало кто знает, но юная актриса Лиза Арзамасова — настоящий вундеркинд кино и театра.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)Мар 11 2017 в 7:57 PST

Девочка начала сниматься в возрасте четырех лет, параллельно учась в музыкальной студии при ГИТИСе. Первой настоящей ролью Лизы стала главная роль в мюзикле «Энни» Московского театра эстрады. Ее она получила благодаря маме, Юлии Арзамасовой, которая разместила фото и резюме маленькой дочки на одном из сайтов, после чего ту пригласили на кастинг. В 14 лет девочка уже выступала на сцене театра им. Станиславского в спектакле «Ромео и Джульетта». И не в каком-нибудь эпизоде, а в роли самой Джульетты.

Любителям сериалов Лиза известна как Галина Сергеевна Васнецова, девочка-эрудит из «Папиных дочек».

Сейчас Лиза учится в институте, продолжает развиваться как актриса, пробует себя как певица и модель.

Субботу начала в правильной компании )) не в библиотеке, а в спортзале лучше всего усваивается и раскладывается по полочкам выученный материал во время сессии #спортзал #xfit #xfitchistieprudi #сессия #экзамены Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Янв 21 2017 в 4:07 PST

Мы собрали ее фотографии разных лет, а также с помощью сервиса in20years попробовали представить, какой актриса может стать через 20 лет.

Фото: globallookpress.com, instagram.com