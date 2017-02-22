Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала в Instagram редкое фото с мамой Юлией, сообщает «Летидор». Актриса поблагодарила любимую маму за то, что она смогла дать ей необходимую свободу и помогла вырасти самостоятельным человеком с собственным мнением:
«Сегодня у моей МАМЫ День Рождения. Уровень нежности зашкаливает! Люблю каждой клеточкой. Благодарна за ВСЁ! За то, что всегда рядом, в самых сложных и непонятных жизненных ситуациях. За удивительные Уроки. За Откровенность и Дружбу. За то, что я – «другое дерево». За то, что намеренно никогда не «обращала меня в свою веру», воспитала другой, очень отличной от себя. За то, что не выбирает «правильных» слов. За то, что понимает, как мне важно совершить мои личные маленькие и большие ошибки. За то, что умеет быть рядом, когда необходимо, и делать вид, что далеко, когда необходимо».
Сегодня у моей МАМЫ День Рождения. Уровень нежности зашкаливает! Люблю каждой клеточкой. Благодарна за ВСЁ! За то, что всегда рядом, в самых сложных и непонятных жизненных ситуациях. За удивительные Уроки. За Откровенность и Дружбу. За то, что я - "другое дерево". За то, что намеренно никогда не "обращала меня в свою веру", воспитала другой, очень отличной от себя. За то, что не выбирает "правильных" слов. За то, что понимает, как мне важно совершить мои личные маленькие и большие ошибки. За то, что умеет быть рядом, когда необходимо, и делать вид, что далеко, когда необходимо. За то, что даже когда далеко, я спиной чувствую - могу в любой момент, не оборачиваясь, падать с размаху назад, - подхватит. За то, что для неё нет ничего "не важного" обо мне, но при этом у неё есть мужество не задать ни одного вопроса, когда я не хочу. За то, что чувствует - "хочу или не хочу". За то, что я всегда очень свободна и самостоятельна, но при этом никогда не одинока и всегда защищена. За то, что любит всех, кто любит меня. За то, что умеет соучаствовать, не соглашаясь. За то, что даже если "против", на деле - всегда ЗА. Сегодня вечером я играю спектакль, и она будет вместе со мной за кулисами. Вот за это.
Фото: Instagram