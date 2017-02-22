Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала в Instagram редкое фото с мамой Юлией, сообщает «Летидор». Актриса поблагодарила любимую маму за то, что она смогла дать ей необходимую свободу и помогла вырасти самостоятельным человеком с собственным мнением:

«Сегодня у моей МАМЫ День Рождения. Уровень нежности зашкаливает! Люблю каждой клеточкой. Благодарна за ВСЁ! За то, что всегда рядом, в самых сложных и непонятных жизненных ситуациях. За удивительные Уроки. За Откровенность и Дружбу. За то, что я – «другое дерево». За то, что намеренно никогда не «обращала меня в свою веру», воспитала другой, очень отличной от себя. За то, что не выбирает «правильных» слов. За то, что понимает, как мне важно совершить мои личные маленькие и большие ошибки. За то, что умеет быть рядом, когда необходимо, и делать вид, что далеко, когда необходимо».

Фото: Instagram