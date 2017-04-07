Судьбу герцогини Кембриджской называют «современной историей Золушки», ведь в Кейт не течет королевская кровь. Вероятно, это стало одной из причин, почему ее так полюбили люди и даже именовали «принцессой из народа». Сейчас у Миддлтон миллионы поклонников, которые считают стиль герцогини эталонным, а некоторые и вовсе пытаются с точностью повторить все образы Кейт.

Так, 29-летний косметолог Кейт Урбанска увлеклась копированием стиля жены принца Уильяма, да так, что теперь она настоящая Instagram – звезда. Конечно, покупать люксовые наряды, как у герцогини, Кейт не по карману. Поэтому девушка ищет альтернативные варианты, находя похожие вещи на eBay или заказывая у портного.

Сейчас страница двойника Миддлтон насчитывает около 8 тысяч подписчиков. Однако недавняя статья в Daily Mail может значительно увеличить количество поклонников. Об этом девушка поспешила сообщить на свое странице в Instagram.

«Сегодня я очень сильно взволнована!», - подписала пост Урбанска.

Фото: Instagram