Сегодня молодая мама Ксения Собчак готовилась к важному мероприятию. Несколько часов назад в ее блоге появился снимок из спа-салона L.Raphael в Мартинезе. «Подготовка к самому важному вечеру и самому труднодоступному мероприятию Каннского фестиваля, вечеру Amfar в самом разгаре», — пояснила она. И попросила у подписчиков совет, какое платье выбрать — «строгое Ulyana Sergeenko, фривольное Rasario, нежное Dior или сурово-кутюрное Gucci».

В итоге свой выбор Ксения остановила на «фривольном» черном наряде, сложный крой которого она уравновесила простой укладкой и не слишком ярким макияжем. Во всеоружии Ксения появилась на красной дорожке, где ее ждал сюрприз.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Май 25 2017 в 12:03 PDT

«Унижение красотой. Фото с супермоделью — обязательная номинация Amfar. Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так, как я не выглядела даже в 18. Обидно, конечно, но жизнь в принципе несправедлива», — полушутя, полусерьезно отвесила звезда комплимент подруге.

На самом деле Ксения немного лукавит. Она много сил уделяет своей фигуре, и уже добилась почти плоского живота.

Напомним, что телеведущая стала мамой Платона 18 ноября 2016 года, тогда как модель родила малышку Леа де Сьен 21 марта 2017 года.

Фото: instagram.com