Легендарной супермодели Хелене Кристенсен, которая была нарасхват в 90-е годы, и сейчас есть чем похвастаться. Она сохранила прекрасную фигуру в свои «почти 50» и не стесняется ее демонстрировать. «Когда закончились вазы», — написала она под фотографией в своем блоге, на которой она запечатлена полностью обнаженной.

Публикация от Helena (@helenachristensen)Фев 21 2017 в 12:35 PST

«На самом деле я никогда не сидела на диетах, я люблю вкусную еду. На съемках я постоянно что-то жую, и команда легко подтвердит это», — рассказывала она репортерам. Но когда одного хорошего обмена веществ оказывается недостаточно, она прибегает к тренировкам.

Сегодня модель вспомнила и о своем первом визите в нашу страну. «Моя поездка в Россию, после которой у меня осталась масса воспоминаний. У нас была съемка в заросшем саду в полуразрушенном особняке», — написала она.

Публикация от Helena (@helenachristensen)Фев 22 2017 в 7:41 PST

Фото: globallookpress.com, instagram.com