Вторая вице-мисс Россия и участница конкурса красоты «Мисс Мира 2014» Анастасия Костенко оказалась в центре внимания общественности и СМИ после того, как появились недавно подтвердившиеся слухи о ее романе с футболистом Дмитрием Тарасовым. Поклонники и критики Насти обсуждают все, что с ней связано, в том числе ее внешность.

В Сети стали появляться старые фотографии модели, которые пристально разглядывают интересующиеся ее личностью люди. Пользователи сравнивают архивные кадры с новыми снимками и спорят о том, является ли красота девушки результатом умелой работы пластических хирургов. Возможно, все дело в неудачных фотографиях и неправильно подобранных макияже и прическах.

Фото: Instagram, Вконтакте