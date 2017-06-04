В «Немчиновка Парк» 3 июня прошел финал Всероссийского конкурса красоты для замужних женщин и мам «Миссис России мира — 2017». За право представлять нашу страну на международном финале «Миссис Мира — 2017» в Пекине боролись 42 участницы.

Альбина Альховая, дизайнер украшений Crown Tiara, создатель эксклюзивной короны из драгоценных и полудрагоценных камней для победительницы «Миссис России мира — 2017»

Вечер начался со знакомства жюри с конкурстантками: участницы вышли на сцену в коктейльных платьях, но самое интересное было впереди. Более эффектным оказалось дефиле в национальныех костюмах, в создание которых девушки буквально вложили душу — некоторые лично шили себе одежду!

По-настоящему жарко стало, когда конкурсантки начали демонстрировать подтянутые фигуры и соблазнительные формы в купальниках. Стоит отметить, что участницы «Миссис России мира — 2017» являются мамами, а несколько из них и вовсе многодетными, так что заслуживают особенного уважения и восхищения.

Наталья Василенко

Конкурсанток и гостей во время шоу развлекали участник шоу «Голос-5» Влади Блайберг, экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья, Константин Кинст и другие артисты. Перед церемонией награждения лучшие номера, отобранные на конкурсе талантов несколькими ранее, показали сами участницы.

В состав жюри в этом году вошли «Миссис Мира — 2014» Марина Градская, «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина, телеведущая Анна Грачевская, главный редактор порталов WMJ.ru и Passion.ru Анна Круглова, «Fashion mama — 2016», «Мама года — 2012» и «Mrs Universe Mother» Светлана Воробьева, Альбина Альховая, дизайнер украшений Crown Tiara, создатель эксклюзивной короны из драгоценных и полудрагоценных камней для победительницы «Миссис России мира — 2017» и не только.

В итоге были определены 12 финалисток. В их число вошла Наталья Василенко из города Бронницы, которая выиграла голосование за самую страстную участницу конкурса «Миссис России мира — 2017» на сайте Passion.ru. Специальный приз, профессиональную фотосессию, со сцены ей вручила Анна Круглова. Еще одну очень значимую номинацию, «Мама года — 2017», вручили Ольге Половковой из Севастополя, которая воспитывает четверых детей!

Главную корону и почетное звание «Миссис России мира — 2017» получила Анна Шпикельман из Новосибирска. «1-й Вице-миссис России мира — 2017» была названа Анна Мороз из Сочи, «2-й Вице-миссис России мира — 2017» — Оксана Андронова из Омска, а «3-й Вице-миссис России мира — 2017» — Вероника Папазова из Краснодара. Специальную номинацию «Королева Москвы — 2017» вручили Веронике Ведерниковой.

Вероника Ведерникова, Анна Шпикельман, Анна Мороз

Фото: Александра Погиба / Passion.ru