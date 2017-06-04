В Москве прошел финал Всероссийского конкурса красоты для замужних женщин и мам «Миссис России мира — 2017».

«В первую очередь я бы хотела выразить огромное восхищение каждой из участниц: быть женами, мамами (у кого-то по несколько деток) и параллельно оставаться социально активными, красивыми, поддерживать фигуру в шикарном состоянии – это заслуживает большого уважения», – отметила главный редактор Passion.ru Анна Круглова.

В течение месяца на портале Passion.ru пользователи выбирали самую страстную участницу конкурса «Миссис России мира». В целом за девушек было оставлено более 18 тысяч голосов. Согласитесь, цифра большая! Безусловно, каждая из участниц достойна победы, но наибольшее количество голосов набрала Наталья Василенко из города Бронницы. Победительница получила диплом и специальный приз — профессиональную фотосессию, которая будет опубликована на нашем сайте.

Наталья Василенко занимается бизнесом — вместе с супругом руководит интернет-магазином по продаже мебели. В свободное время Наталья занимается спортивными танцами вместе с дочерью, из которой хочет вырастить королеву красоты.

Поздравляем Наталью с победой!

Фото: Александра Погиба / Passion.ru