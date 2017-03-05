Актриса Ева Мендес сразу запоминается зрителям: яркая внешность и соблазнительная родинка делают ее привлекательной. Своей внешностью она обязана кубинским корням. Ева Мендес сегодня отмечает 42-летие, однако с первого взгляда на фотографии красотки этого и не скажешь. Она держит себя в прекрасной форме, несмотря на двух маленьких дочерей.

Свою карьеру начинала в качестве певицы, однако потом ей посчастливилось сняться в триллере «Тренировочный день». Лента была номинирована на «Оскар», а Еву заметили и запомнили многие голливудские режиссеры. И ей достались главные роли в фильмах «Двойной форсаж», «Правила съема: Метод Хитча», «Копы в глубоком запасе» и других.

В личной жизни Ева не раз проявляла непокорный характер. В любленный в нее до беспамятства красавчик Райан Гослинг не раз делал ей предложение, однако Ева отказывалась! В гражданском браке у них родились две дочки в 2014 и 2016 годах. Ходили слухи, что Гослинг и Мендес тайно поженились, но их представители опровергли информацию.

Райан младше своей избранницы на семь лет, однако это не мешает их отношениям. Он хочет провести с ней всю жизнь. А вот как Ева Мендес будет выглядеть через 20 лет, мы узнали на сайте in20years.

Кажется, актрисе и ее избраннику повезло: Мендес наверняка будет обворожительной и после 60.

Фото: instagram.com, globallookpress.com