По красной дорожке фестиваля прошлись Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Анна Меликян, Олеся Судзиловская, Алиса Хазанова, Ксения Раппопорт и многие другие. Несмотря на присутствие в этот день большого количества знаменитых красавиц, всех просто затмила Екатерина Климова. 39-летняя актриса появилась на премьере в ультракоротком черном платье с кружевом, продемонстрировав длинные стройные ноги.

Потрясающий фильм Бориса Хлебникова АРИТМИЯ браво @kinotavr28 @masha_tsigal @goncharovphilipp Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Июн 13 2017 в 11:10 PDT

В своем блоге артистка опубликовала фото с мероприятия, собрав массу комплиментов от поклонников: «Катюша ты очень красивая!», «Самая красивая из девушек -актрис на Кинотавре!», «Ножки- супер», «Красота несусветная», «Какая же вы прекрасная!!», «Богиня!».

Фото: instagram.com