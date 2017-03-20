Вам нравятся ваши фотографии на документы? Не избавляйтесь от них. Много лет спустя вы будете с улыбкой вспоминать, какими вы были — как Екатерина Климова, которая сегодня показала такой снимок подписчикам. «Как важно быть серьезным», — шутливо подписала она.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)Мар 20 2017 в 3:09 PDT

Актриса снабдила пост хештегами: #какмолодымыбыли #генетиканашевсе #безтруданевытащишьирыбкуизпруда. «Вообще не изменилась — красотка!!!», «Время совсем не властно над Вами», «С годами вы стали красивее», «Тут со старшим сыном одно лицо», — пишут поклонники.

Они отметили, что сейчас актриса выглядит едва ли не лучше, чем в юности. Что интересно — на нарисованных ими портретах, которые они то и дело присылают своей любимице, сходства со старым снимком даже больше, чем с нынешними. Сама артистка признавалась, что совершенно не чувствует себя на свой возраст.

Некоторые черты Екатерина унаследовала от мамы, ее фото она показывала не так давно:

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)Ноя 27 2016 в 3:25 PST

Фото: starface.ru, instagram.com