Дети звезд часто наследуют от своих родителей не только хорошие гены. Они знают себе цену, умеют себя подать и безошибочно выбирают именно те снимки, которые привлекут внимание сотен и тысяч поклонников к ним и к их страницам в социальных сетях. Сегодня Саша Стриженова, дочь Екатерины и Александра Стриженовых, и Анна Шульгина, дочь певицы Валерии и Александра Шульгина, не сговариваясь, поделились весьма пикантными фотографиями.
«Просто почувствуйте мое настроение», — пишет Саша.
«Какая ты зайка!», «Очень красивая», — отвечают ей фолловеры.
«Для тех, кто спрашивал про волосы - они Настоящие, а не для плетения пластмассовые! Длину 120см почти нигде не встретить, мои стилисты сделали невозможное», — рассказывает Анна интересующимся секретами ее красоты поклонникам.
«Сногсшибательная секси девочка», «Прекрасная!», «Наша Аня-Рапунцель», — отвешивают ей комплименты фанаты.
Днем ранее 19-летняя Лиза, дочь Дмитрия Пескова, делилась кадрами с поездки на море — весьма скромными на этот раз.
Подписчики высоко оценили эти снимки, хотя они привыкли и к более откровенным фотографиям.
Возможно, Лиза берет пример со сводной сестры, Саши Жулиной? Дочь Татьяны Навки от первого брака предпочитает публиковать гораздо более скромные снимки.
Кто из этих красоток больше по вкусу вам?
Фото: instagram.com