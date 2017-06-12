Дети звезд часто наследуют от своих родителей не только хорошие гены. Они знают себе цену, умеют себя подать и безошибочно выбирают именно те снимки, которые привлекут внимание сотен и тысяч поклонников к ним и к их страницам в социальных сетях. Сегодня Саша Стриженова, дочь Екатерины и Александра Стриженовых, и Анна Шульгина, дочь певицы Валерии и Александра Шульгина, не сговариваясь, поделились весьма пикантными фотографиями.

just feel my mood Публикация от sasha strizhenova (@strizs) Июн 12 2017 в 7:10 PDT

«Просто почувствуйте мое настроение», — пишет Саша.

«Какая ты зайка!», «Очень красивая», — отвечают ей фолловеры.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Июн 12 2017 в 7:04 PDT

«Для тех, кто спрашивал про волосы - они Настоящие, а не для плетения пластмассовые! Длину 120см почти нигде не встретить, мои стилисты сделали невозможное», — рассказывает Анна интересующимся секретами ее красоты поклонникам.

«Сногсшибательная секси девочка», «Прекрасная!», «Наша Аня-Рапунцель», — отвешивают ей комплименты фанаты.

Днем ранее 19-летняя Лиза, дочь Дмитрия Пескова, делилась кадрами с поездки на море — весьма скромными на этот раз.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Июн 11 2017 в 12:46 PDT

Подписчики высоко оценили эти снимки, хотя они привыкли и к более откровенным фотографиям.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Авг 14 2016 в 9:29 PDT

Возможно, Лиза берет пример со сводной сестры, Саши Жулиной? Дочь Татьяны Навки от первого брака предпочитает публиковать гораздо более скромные снимки.

Публикация от Sasha Zhulina (@sashazhulina)Июн 9 2017 в 8:55 PDT

Кто из этих красоток больше по вкусу вам?

Фото: instagram.com