Вчера, 12 апреля, в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Обещание». На торжественном мероприятии присутствовали Нина Добрев, Орландо Блум, Сильвестр Сталлоне и многие другие звезды. Но особое внимание было приковано к легендарной Шер.

Ряд американских СМИ назвали 70-летнюю певицу «одной из сестер Кардашьян», иллюстрируя свои слова ее совместной фотографией с Ким и Кортни. Даже в облегающем фигуру платье золотистого оттенка супруге Канье Уэста не удалось затмить нестареющую легенду.

Конечно, эти слова были лишь комплиментом неувядающей Шер: на других снимках она походит скорее на маму Ким и Кортни. Однако стоит отдать должное блеску в глазах и экстравагантной манере одеваться, которые она пронесла сквозь долгие годы.

Шер не скрывает, что не раз обращалась к пластическим хирургам. Первый ее опыт состоялся, когда ей было всего 28 лет. С тех пор она сделала по меньшей мере 60 операций, передает журнал Cosmopolitan. Певица в шутку называла себя «девушка из рекламы пластической хирургии»: на ее счету — контурная пластика, ринопластика, лицевые имплантаты. Она даже удалила себе несколько ребер для создания тонкой талии.

А как относитесь вы к подобным вмешательствам? Можно ли «стареть красиво» естественным путем?

Фото: globallookpress.com