Яркая внешность телезвезды Виктории Бони на протяжении многих лет вызывает споры как у ее фанатов, так и у представителей СМИ. Они уверены, что секрет ее белоснежной улыбки — в винирах, скул и губ — как минимум в «уколах красоты». Сегодня Боня в очередной раз попыталась доказать всем, что ее красота — натуральная.
В своем блоге звезда «Дома-2» опубликовала фото своей мамы, на котором они похожи как две капли воды:
«Девочки, я утомилась отвечать на вопросы... Это моя мама. Надеюсь, у многих отпадут эти вопросы про губы, зубы, скулы, виниры и тд... В нашем роду все женщины имели яркую внешность, это видно по фотографиям из предыдущего альбома. Помимо русской, украинской крови, в наших венах течет еще и немного китайской крови. По маминой линии наш дед был китаец (5 колен назад). Спасибо маме за природную красоту, спасибо бабушке за красивое, любящее сердце! Именно моя бабушка привила нам абсолютную Любовь к этому миру, к каждой букашке и таракашке. Помните, мало иметь красивую внешность, важно еще и иметь красивое сердце. Внешняя красота увядает, а внутренняя никогда», — написаа она в комментариях, трогательно признавшись маме в любви.
Фото: instagram.com
Не с маминым фото нужно сравнивать, а с фотками Вики 5 и 10 лет назад, коими пестрит Интернет. Ещё и фото Вики сразу после пластики век с опухшими глазами... смешная она! Пластики оооо-чего много! Люминиры, гиалурон, ринопластика, вырезаны комки Биша, блефаропластика, маммопластика - неполный перечень "унаследованной красоты". К слову, мама, да, красавица была! На Вике природа отдохнула...
Какая красивая и настоящая мама и какая ненатуральная хабалистая дочь...