Поклонники Полины Гагариной привыкли видеть ее с идеальным макияжем и укладкой. Однако на днях певица удивила подписчиков, опубликовав фото без макияжа на своей странице в Instagram.

«А как ваш выходной? Мне что- то грустновато... Может завтра солнце?», — подписала снимок артистка.

Ни грамма косметики, волосы в хвостик и клетчатая куртка вызвали неоднозначную реакцию у фанатов. Мнения разделились на два лагеря. Одни восхитились натуральной красотой Гагариной: «Запомните золотое правило...Полина Сергеевна без макияжа самая красивая!», «Прям девочка без косметики!», «Вы лучшая! самая самая красивая! Нежная! Лучшая певица!». Другие же наоборот в пух и прах раскритиковали этот образ: «Вот какая ты без маски», «А чё такая страшная?», «Я в шоке .. не узнала Полину.», «Вы без макияжа не очень красивая».

Напомним, что три года назад артистка вышла замуж за модного фотографа Дмитрия Исхакова. Сейчас звездная чета активно готовится к появлению малыша, который станет первенцем для Дмитрия и вторым ребенком для Полины. От первого брака с актером Петром Кисловым у Гагариной есть сын — девятилетний Андрей.

Фото: Instagram