Совсем скоро популярная телеведущая Арина Шарапова отпразднует 56-й день рождения. Но несмотря на элегантный возраст и такой же стиль в одежде, ведущая программы «Доброе утро!» на «Первом канале» любит экспериментировать с новыми оттенками и текстурами в макияже.

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv)Дек 15 2016 в 11:45 PST

Сегодня она в форме интервью с визажистом поделилась с подписчицами своего блога советами — как и чем рисовать стрелки и как лучше выделять глаза.

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv)Апр 25 2017 в 4:05 PDT

— Расскажи, пожалуйста, какие ты мне сделала стрелки? Ты мне сделала яркие стрелки, да?

— Да, стрелки яркие, я их делала кремовыми тенями. Они очень хорошо ложатся, они очень яркие, долго не смываются и держатся чудесно.

— А тени какие положила? Немного совсем, да?

— Теней немного. Это тени, которые «открывают» глаза. Они незаметные.

— То есть вовсе не обязательно рисовать сплошную тень, да?

— Они должны быть в цвет... пыли, что-ли. Они не должны иметь какого-то явного цвета — черного там, красного. Они должны немножко оттенять просто складку.

«Отлично! Спасибо большое, встретимся еще», — поблагодарила Арина визажиста.

«Ариночка — красавица! Обожаю Вас», «Как "вкусно" наводят марафет! Мммм», «Сегодня видел Вас в программе здоровье просто супер, всегда восхищался Вами так держать приятнсмотреть», — восхищены подписчики. «Какая вы молодец! Как Вам удалось так быстро похудеть?», — интересуются они.

Об этом вы можете прочитать в нашем предыдущем материале.

Фото: instagram.com