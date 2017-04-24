Лицо «Первого канала» Арина Шарапова похудела на 11 килограммов. Об этом сообщила ее коллега, а по совместительству близкая подруга Елена Малышева — ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье». На своей странице в Instagram Елена опубликовала видео — процесс съемок одной из своих передач, где главной героиней выступила Арина.

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) Апр 24 2017 в 5:25 PDT

«Моя любимая подруга Арина Шарапова похудела! На 11 килограммов! Ей было трудно! Но она справилась! Аришка, я тобой горжусь! А еще Шарапова митохондриальная Ева. У нее ДНК одной из первых женщин живущих на земле. У этой женщины все потомки были девочками. Одна из них — Арина Шарапова. Умница и красавица».

Подписчики Малышевой были поражены стройной фигурой ее подруги и завалили вопросами о похудении Шараповой, на что Елена тут же дала ответ: «Арина на диете Елены Малышевой уже 3 месяца. Но она начала худеть в Ессентуках, в санатории Русь. Там у нас экспресс-курс "Худеем с диетой Елены Малышевой". Там за неделю она похудела на 6 кг. Потом вернулась в Москву и продолжила. Попробуйте! И у вас получится! Скоро она снова поедет в санаторий на недельный курс».

К слову, 55-летняя ведущая ранее в своих интервью рассказывала, что всегда была склонна к полноте, поэтому всю жизнь пробовала разные диеты. И только недавно научилась правильно питаться, благодаря чему ее вес заметно уменьшился.

Фото: instagram, global look press, east news