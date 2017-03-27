В последнее время в жизни Анны Седоковой произошло много изменений. Певица беременна третьим ребенком, собирается замуж, не оставляет карьеру и бизнес. Все это придает ей уверенности в себе, и она делится этим с поклонницами.

Сегодня Аня опубликовала фотографию, на которой запечатлена лежалей на диване с купальнике. «Нашла фото в телефоне.. Странно, как еще почти пол года тому назад, лежа на том диване, я считала себя толстенькой. И почему мы никогда не ценим, то что имеем и нашей самооценке всегда недостаточно?)))», — написала она под снимком.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Мар 27 2017 в 7:32 PDT

«Идеальная!», «Да! Вспоминаю моменты, когда считала себя толстой, а сейчас после родов, думаю как бы вернуться ХОТЯБЫ в ту кондицию, когда я считала себя "толстой"», «Фигура огонь!!!!», — поддержали ее подписчики. Впрочем, не всем пришелся по вкусу этот снимок: «У тебя две дочки, и делаешь такие откровенные фотографии, стыд и позор! Посмотрят дети твои фото и будут в шоке», — предупреждают ее.

Женщине удается сохранять отличную форму. На днях она показывала фотографии, на которых она позировала на фоне стены, украшенной изображениями бабочек. На снимках, сделанных строго в анфас, живот не был виден, и могло показаться, что перед нами — Седокова времен «ВИА-Гры».

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Мар 21 2017 в 12:04 PDT

Однако несмотря на звездный статус, она не стремится казаться идеальной. Не так давно певица честно призналась, что и у нее есть целлюлит и другие недостатки.

Фото: instagram.com