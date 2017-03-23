Совсем недавно популярная телеведущая Анфиса Чехова сводила надоевшую татуировку. А сегодня — похвасталась новой. «My new #tattoo», — написала она.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Мар 23 2017 в 8:59 PDT

Воздушная и графичная — она очень подходит к новому образу звезды, которая уже вовсю празднует окончание зимы. «Повеснело как-то в Москве. Зимние шкуры сброшены», — радуется она.

У фанатов Анфисы рисунок вызвал множество вопросов. «Это называется ментальная геометрия. Данные тату бьются с учетом персональных характеристик и это процесс индивидуальный», — объяснил один из подписчиков.

Мнения в комментариях разделились. Одним поклонникам очень понравилось тату, другим — нет: «Я думала, что татуировки по молодости делают или по глупости, что в принципе равноценно))) А тут вот оно что». А вам нравится?

Фото: instagram.com