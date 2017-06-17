Анфиса Чехова — одна из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. 39-летнюю телеведущую постоянно обвиняют в злоупотреблении косметическими процедурами. Сегодня Чехова решила самостоятельно расставить все точки над i, поэтому опубликовала большой пост в своем блоге.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Июн 17 2017 в 12:54 PDT

«Доброе утро, мои родные люди! Смешно бывает читать под фотографиями некоторые комменты, особенно про то, что я вся силиконовая и сделанная. Это даже, в какой-то степени, звучит как комплимент. Особенно когда тебе уже почти 40, а тебя не касалась еще рука ни одного пластического хирурга, а еще ты косметологическое ссыкло, и уколы красоты по тебе безутешно плачут, т.к. ты боишься их как огня. Из сделанного на мне только волосяной покров. И то по случаю лета, потому что лень краситься и стрижку короткую после бассейна укладывать (кстати, ухаживать за стрижкой всегда сложнее, её не заплетешь в косы на ночь, что бы проснуться с романтичными волнами», — подписала снимок телеведущая.

Подписчики знаменитости отметили в комментариях, что Анфиса замечательно выглядит и без косметологических вмешательств.

А что вы думаете по этому поводу?

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред)

Фото: instagram.com