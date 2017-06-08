Анастасия Волочкова крайне редко экспериментирует со внешностью, отдавая предпочтение классической прическе всех балерин «пучку». Однако, накануне, артистка решила сделать смелый шаг и покрасила волосы в «более светлый цвет». Причиной подобных перемен, по словам Волочковой, стало предательство близкого человека.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июн 8 2017 в 2:32 PDT

«Мой друг стилист Аркадий гостеприимно принял меня сегодня в его домашней студии на Арбате, угостил огурчиками и клубникой и придал моим волосам еще более светлый цвет. Так лучше? Как думаете? Просто после предательства и обмана человека из моего окружения очень захотелось света и радости. А позитив всегда спасителен. Но мое грандиозное качество-умение отстаивать правду и справедливость.», - поделилась Анастасия.

Как водится, мнения подписчков разделились. Одни отметили, что новый цвет ей очень идет, другие же уверенны, что такое оттенок «состарил» ее лет на десять. «Не обижайтесь, этот оттенок прибавляет вам возраст и волосы очень сильно пересушены.», «мне нравится стрижка и цвет! и ничего не уставший вид)», «Анастасия!!!так несомненно лучше,свежо и красиво!», «Зачем делать из балерины буфетчицу», «Очень светлый тон. Лицо сливается с волосами.».

Фото: instagram.com, eastnews.ru