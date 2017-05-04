Сегодня мама актрисы Алики Смеховой празднует день рождения. Дочь поздравила ее в своем блоге, опубликовав совместное фото. «Поздравляю мою мамочку с днем рождения! Здоровья и хорошего настроения», — написала она.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)Май 4 2017 в 1:18 PDT

Алла Александровна — журналист. Она работала радиоредактором, комментатором литературно-драматической редакции, долгое время трудилась над литературной составляющей спектаклей цыганского театра «Ромэн».

«Такая молодая мама», «Очень красивая женщина! Здоровья ей и счастья», «Боже! Какая Мамочка! Красивая! Улыбка нежная открытый и добрый человек!Счастья! Здоровья! Долголетия! Храни Бог», «Я решила что с подругой фото. Мама красивая и дочь ей под стать. Здоровья и долгих лет, исполнения самых заветных желаний», — восхищаются поклонники.

Они отметили, что у Алики и ее мамы много общих черт, а также им обеим очень идет яркая помада.

Фото: instagram.com