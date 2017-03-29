Долгое время мы ничего не слышали об актрисе Мишель Пфайффер. На днях звезда появилась на обложке апрельского номера журнала Interview, поразив своей стройной фигурой и неувядающей красотой.

Также она дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему на время пропала из Голливуда. «Я никогда не теряла любовь к профессии. Работа помогала мне найти баланс. Но я всегда относилась очень внимательно к тем ролям, что мне предлагали. Для меня было важно то, сколько времени я смогу уделять детям. В какой-то момент я стала настолько разборчивой, что вовсе лишилась предложений. Потом это прошло», — пояснила она.

Мишель призналась, что актрисой она стала по воле случая. В школьный театральный кружок она записалась исключительно ради того, чтобы не ходить на занятия английским языком. Актерство она всегда воспринимала как данность: на сцене она чувствовала себя как рыба в воде, а глядя на экран в детстве считала, что в кино может сниматься может каждый. Юридический колледж, работа в супермаркете, конкурсы красоты — она пробовала себя в разных вещах, но почувствовала, что идет правильной дорогой только тогда, когда она встретила своего агента.

В этом году все мы сможем увидеть звезду в телесериале «Мастер лжи» (The Wizard of Lies) HBO с Робертом Де Ниро.

Пфайффер и ее супруг Дэвид Эдвард Келли вместе 23 года. Они воспитали 24-летнюю дочь Клаудиа Роуз и 22-летнего сына Джона Генри.

Фото: globallookpress.com, people.com