В свои 63 года Татьяна Веденеева может похвастаться стройной фигурой и сияющим лицом. Она не раз рассказывала в телепередачах и интервью о том, что помогает ей сохранить молодость. Попробовав множество диет и вариантов питания, легендарная ведущая даже выпустила книгу «Рецепты Татьяны Веденеевой: я знаю, что надо есть, чтобы оставаться стройной и красивой».

Сейчас Татьяна продолжает заниматься собой и с радостью делится секретами молодости с поклонниками. По словам Веденеевой, она напрочь отказалась от сладкого и мучного, не ест жаренную и копченную пищу, а также призывает отказаться высококалорийных деликатесов, таких как, например, паста карбонара.

Однако артистка считает, что кушать после шести можно и нужно. Самое главное, это выбирать максимально полезное блюдо на ужин и ложиться спать не ранее двух часов после еды. Не зря ведь восхищаются стройными француженками, а они, как известно, любительницы вкусно поесть, и придерживаются именно этого правила.

Что касается спорта, то тут Татьяне с ним не по пути. Ведущая сама не раз признавалась, что фитнес это не про нее. Женщина отдает предпочтение утренней зарядке, контрастному душу, прогулкам на свежем воздухе, и здоровому 8-ми часовому сну.

Конечно, сохранить вечную молодость никому не под силу, но можно немного прибегнуть к услугам косметологов, что Татьяна и сделала. Артистка открыто говорит о том, что избавилась от припухлостей под глазами и вколола гиалурон в нижнюю губу, чтобы уравновесить ее с верхней. А к кардинальным операциям, таким как ринопластика или круговая подтяжка лица, Веденеева не обращалась.

«Разумеется, надо стараться любить себя такими, какими нас создала природа. Но если что-то не устраивает во внешности, нет ничего страшного в том, чтобы внести коррективы.», - поделилась в одном из интервью Татьяна.

Фото: Global Look Press, архивы пресс-службы