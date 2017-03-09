Помимо актерской деятельности Эвелина Бледанс занимается дизайном одежды и активно рекламирует свой бутик-ателье, выступая в качестве модели. Получившиеся снимки артистка с радостью показывает подписчикам, а также делится бекстейджем со съемок.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Мар 9 2017 в 1:11 PST

Сегодня Эвелина опубликовала новый ролик, где показала, как прошла очередная фотосессия в купальнике, попутно обратившись к хейтерам. Бледанс заявила, что уже ждет критику в адрес откровенного бикини, недостатков фигуры и слишком сексуальных поз.

Как и следовало ожидать, обсуждения в комментариях к публикации были бурными. Одни пользователи Сети отметили отличное чувство юмора и роскошную фигуру артистки, другие же раскритиковали ее за то, что в таком возрасте нужно быть скромнее. «Поведение желательно быть поскромнее. Во-первых возраст, чай не шашнадцать, во-вторых, ради своих детей не выглядеть вульгарной и смешной», «Шикарная женщина».

Фото: instagram.com