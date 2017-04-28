На днях в Грибоедовском ЗАГСе города Москвы актер Виталий Гогунский женился на матери своей шестилетней дочери Миланы – Ирине Маирко. На свадьбе присутствовали родственники и друзья. Как сообщает портал «Летидор», поздравить молодоженов также пришел коллега Виталия по съемочной площадке Андрей Гайдулян в компании своей жены Дианы Очиловой, которая привлекла внимание присутствующих заметно округлившимся животом.

На своей странице в Instagram Андрей опубликовал фото с торжества. Поклонники звезды тут же атаковали его вопросами об интересном положении Дианы: «Диана в ожидании чуда?», «Диана беременна?», «Дианочка, вроде, ждет малыша... как здорово! такая счастливая!!! здоровья вам всем!». К слову у актера растет сын Федор от первого брака с бывшей сокурсницей.

Напомним, что Гайдулян и Очилова вместе уже шесть лет. В 2015 году пара планировала узаконить свои отношения, однако свадьбу отложили так как у актера диагностировали рак. Диана все время была рядом с возлюбленным пока тот проходил курс химиотерапии. К счастью, все сложилось удачно и осенью 2016 года они наконец-то поженились.

Фото: instagram