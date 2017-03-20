Елена Подкаминская, известная многим благодаря яркой роли в сериале «Кухня», беременна во второй раз. Об этом сообщают российские СМИ, ссылающиеся на информацию от соседки знаменитости.

«Сейчас она вроде в положении. Пусть у них все сложится. Уж очень мне Леночка нравится», — цитирует женщину «Летидор».

Стоит отметить, что в Instagram Елены в последнее время появляются только снимки, скрывающие фигуру. Кроме того, недавно актриса неожиданно перестала участвовать сразу в нескольких театральных постановках.

Напомним, в 2015 году Елена Подкаминская решила развестись с бизнесменом Александром Пляцевым. Как объяснила актриса, супруг ревновал ее к партнерам по съемочной площадке и не был доволен ее растущей славой. Сейчас Подкаминская воспитывает дочь Полину.

Фото: Instagram, Global Look Press