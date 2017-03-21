Музыкант Джеймс Блейк выпустил клип на песню My Willing Heart, в котором главными героями стали известная актриса, недавно во второй раз ставшая мама, и на тот момент ее еще нерожденная дочь

В черно-белом ролике глубоко беременная Натали Портман предстала в нижнем белье. Главный акцент сделан на ее животе, который она демонстрирует, лежа на кровати и плавая под водой. Также в клипе на несколько секунд появляется пятилетний сын актрисы Алеф.

Создатели видео и Натали Портман передали чувства и ощущения жещины, внутри которой зарождается новая жизнь.

Напомним, 22 февраля у 35-летней актрисы и 39-летнего хореографа Бенджамина Мильпье родилась дочь. Счастливые родители назвали новорожденную Амалией.

Фото: YouTube, Global Look Press