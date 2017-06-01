«Друзья ловите нас с Мирончиком в большом материале журнала "Антенна". Вся команда показывала Мирончику лошадок, котиков и осликов за спиной фотографа, чтобы смотрел в камеру. Было весело, и в итоге все получилось», — написала сегодня Жасмин под новым снимком в Instagram.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Июн 1 2017 в 4:43 PDT

«Какой милый похож на папу!!!», «Сара как у вас так получается? Марго и Мирон копия Илан вышли. По истине когда у женщины дети очень похожи на мужа, значит ее любовь к нему огромна!», «И доча и младший сыночек оочень на папу похожи! Клевые», «Мирон похож и на папу и на вас!!!! Причем на обоих очень сильно!!!!», «Мальчики ваша копия, а Марго папина!», — спорят поклонники певицы.

И если этот вопрос пока остается открытым, в одном они уверены: маленькая Маргарита растет папиной копией:

Публикация от Маргарита Шор (@margaritashor)Фев 7 2017 в 12:40 PST

Напомним, что 25 апреля младший сын певицы отпраздновал свой первый день рождения. Его сестричке Маргарите недавно исполнилось 5 лет, и у нее уже есть свой личный блог. Девочка растет талантливой: танцует, поет, рисует, а также занимается в школе моделей и уже умеет ходить по подиуму.

Публикация от Маргарита Шор (@margaritashor)Май 26 2017 в 5:10 PDT

Фото: instagram.com, globallookpress.com