Начало интимной жизни ребенка — большое и нередко шокирующее событие в жизни каждой мамы. Известная актриса, журналист, общественный деятель, преподаватель и мама двух взрослых сыновей Яна Поплавская рассказала в своей авторской колонке на Letidor о том, как воспитывала в своих мальчиках настоящих мужчин.

Впервые мама по-настоящему поняла, что ее старший сын повзрослел, когда ему было 15-16 лет. «Я очень хорошо помню то утро, когда поняла, что в комнате сына ночует девушка. Меня это потрясло, я оторопела!», — рассказывает она.

«Я обалдела, но не от того, что у моего мальчика есть какие-то отношения с девушкой, а от того, что в дом привели девушку! Собственно говоря, я этого не хочу — я же не знаю, какие планы у моего сына относительно нее. И знакомиться с ней у меня желания нет! И только я собралась выступить, как это обычно делают мамы, но села на уголок ванной и задумалась: если я сейчас начну орать — ничем хорошим это не закончится. Дальше я задала себе вопрос: "А вдруг он влюблен? А я сейчас произнесу какие-то оскорбительные и страшные слова… Если она осталась у тебя — значит, она такая-то… Это недостойная девочка!" А он влюблен! Ясное дело, в этом случае я проиграю», — размышляет она. Впрочем, в тот раз все обошлось: Клим поспешил объяснить, что подруга лишь ночевала у него, так как ей было далеко добираться до дома, а он спал на полу.

Мать решила договориться с сыновьями, чтобы они все же проводили время со своими девушками дома, но до 24 лет вопрос личной жизни старший не поднимал. Лишь тогда он сказал: «Мам, я хочу познакомить тебя со своей девушкой, я очень сильно влюбился». Тогда же актриса приняла решение не вмешиваться и не критиковать. Не пыталась отговорить и когда Клим решил жениться. «Он познакомился с девушкой 1 мая, а 1 июля уже женился на ней. Да, я была в шоке», — призналась звезда.

«Кто-то скажет, что я очень демократичный человек. Но это не совсем так. Я даю сыновьям много свободы. Свобода выбора всегда подразумевает, что на человека никто не давит. А если родители не давят на своего ребенка, то он не торопится с выбором, не стремится рано уйти из родительского дома. А значит, есть надежда, что он не совершит энное количество ошибок», — рассуждает она.

А вы согласны с такой позицией?

Фото: globallookpress.com, социальные сети