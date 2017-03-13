Вчера беременной Алле Довлатовой пришлось изрядно поволноваться. Автомобиль звезды эвакуировали, пока она с детьми кормила уточек в парке отдыха. Сегодня, когда все заботы позади, она поделилась с подписчиками своего блога эмоциями.

«Я поражаюсь, почему в Москве Собянин все сделал назло людям??? Почему в Финляндии где машина, там и Документы оформляют, там и штраф оплачивают. А в Москве в одном месте машина стоит (штрафстоянка на Лысой горе), в другом месте оформление документов одних, потом возвращаешься к машине и там оплачивать штраф», — возмутилась звезда, которая не в первый раз сравнивает Россию с заграницей.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Мар 13 2017 в 4:25 PDT

«Вчера очередь была на этой стоянке трехчасовая! Я с детьми до двенадцати ночи должна была там простоять. А сегодня у детей Школа! Что у Собянина с головой и с сердцем? Кто его родил и воспитал, что он так над людьми издевается??? Я помню 20 лет назад мой Папа работал в Администрации у А.А.Собчака. Вот это был Мэр! Все для людей и для родного города делал! Поэтому петербуржцы его и любили», — поделилась актриса.

Поклонники успокоили Аллу: оказывается, во многих городах абсолютно такая же ситуация. «У нас к сожалению все против человека. В Питере так же, но за мзду в 500 руб. еле уговорила все документы оформить в одном месте», «В Сочи анологично все», «В Нижнем Новгороде тоже в такой ситуации были 5 лет назад! Повозмущались и дальше живем», «Больная тема,вроде как самая большая в мире страна,а ставить машины негде», «Таким нехитрым способом у нарушителей отбивают желание нарушать. Одни раз намотаешься по всем этим адресам иив следующий раз будешь думать куда машину ставить», — пишут они.

Фото: starface.ru, instagram.com