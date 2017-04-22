Полгода назад у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын Платон. С тех пор скандальная журналистка стала образцовой мамой и с радостью рассказывает о воспитании малыша. В конце апреля СМИ заговорили о том, что Ксения беременна во второй раз. Причиной подобных слухов стало появление Собчак на показе ALEXANDER TEREKHOV, где звезда прошлась по подиуму в качестве модели, продемонстрировав чуть заметный живот. Именно тогда поклонники предположили, что скоро Максим и Ксения снова станут родителями.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Апр 22 2017 в 1:47 PDT

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) Апр 22 2017 в 12:33 PDT

Накануне же появилось еще одно доказательство тому, что журналистка находится в интересном положении. В Сеть попало фото с камеры видеонаблюдения, где отчетливо виден округлившийся живот Ксении. Снимок был сделан во время закрытого показа выставки Сергея Шнурова, который состоялся 6 июня в Московском музее современного искусства.

Сама Собчак по этому поводу комментариев не давала, поэтому поклонникам остается только догадываться и ждать ее официального заявления.

Фото: instagram.com