Накануне в США состоялся премьерный показ первой части интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным. Помимо многочисленных политических вопросов, журналист также поинтересовался у президента России о его семье, в частности спросил о жизни детей и внуков.

Так, Путин сообщил, что его дочери не связаны с политикой и крупным бизнесом, а занимаются наукой и образованием. «Я ими горжусь», - заявил Владимир Владимирович. По словам президента России, у наследниц своя семейная жизнь, но они периодически видятся друг с другом. А вот что касается отношения Путина с зятьями, то тут он признался, что иногда его мнение не совпадает с мнением мужей дочек. «Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем», - рассказал Владимир Владимирович.

Оливер Стоун затронул тему воспитания внуков, спросив у Путина о том, играет ли он с ними. На что президент с сожалением ответил: «Очень редко».

В России фильм «Интервью с Путиным», состоящий из четырех серий, покажет Первый канал с 19 по 22 июня.

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru