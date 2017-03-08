Несколько недель назад Теона Дольникова впервые стала мамой. Некоторое время она скрывала это от поклонников и прессы, и лишь в канун 8 марта опубликовала видео, снятое у кроватки с малышом. В нем она обращается к маме ее погибшего жениха Никиты Быченкова.
Татьяна Григорьевна!!! Любимая моя, прекрасная!!! С днём рождения! Спасибо небесам за нашу встречу! Знаю, что день рождения уже теперь никогда не будет прежним, но все же пусть в этот день на вашем лице появится улыбка! Просто знайте и помните, что Никитка оттуда смотрит на вас и радуется, если вам хорошо! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! @tatiana10951
Артистка родила сына еще в феврале, сообщает «СтарХит». Отец ребенка — актер театра и кино Максим Щеголев. «Поздравляю с рождением малыша, тихоня! Очень рада, что ты вступила в наши ряды счастливых мамочек», — поздравляют ее фанаты.
Вероятно, женщина не хотела рассказывать о младенце, так как волновалась за него: мальчик родился недоношенным. В начале декабря Теона Дольникова сообщала, что он должен появиться на свет в конце марта.
Сейчас артистка уже вернулась к работе:
Поздравляем молодую маму и желаем здоровья малышу!
Фото: instagram.com