Несколько недель назад Теона Дольникова впервые стала мамой. Некоторое время она скрывала это от поклонников и прессы, и лишь в канун 8 марта опубликовала видео, снятое у кроватки с малышом. В нем она обращается к маме ее погибшего жениха Никиты Быченкова.

Артистка родила сына еще в феврале, сообщает «СтарХит». Отец ребенка — актер театра и кино Максим Щеголев. «Поздравляю с рождением малыша, тихоня! Очень рада, что ты вступила в наши ряды счастливых мамочек», — поздравляют ее фанаты.

Вероятно, женщина не хотела рассказывать о младенце, так как волновалась за него: мальчик родился недоношенным. В начале декабря Теона Дольникова сообщала, что он должен появиться на свет в конце марта.

Сейчас артистка уже вернулась к работе:

Когда провалил пробы Публикация от Teona Dolnikova Actress (@dolnikova) Мар 7 2017 в 3:24 PST

Поздравляем молодую маму и желаем здоровья малышу!

Фото: instagram.com