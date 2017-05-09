Актриса театра и кино, знакомая телезрителям по сериалу «Интерны», круто сменила имидж. Женственная блондинка сделала фиолетовые дреды, собрала их в два пучка на макушке — и в таком виде отправилась на благотворительный забег. «Почему бы и нет», — прокомментировала она.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)Май 8 2017 в 12:03 PDT

«Я пробежала всего 5 км. Официально зарегистрировали 6,8 (там, где меня догнал автомобиль со считывающим устройством), пешком еще прогулялась до 10. Но мой честный результат - это 5 км.! Потому что после того, как я впервые остановилась за водой на 5 км., перестала считать в зачет, это уже бессовестно. Все тело болит, еле встала сегодня, но я так счастлива!!!!», — написала она похже о своих ощущениях.

«Волосы огонь!», «Похожа на персонажа игры Симс», «Сразу видно чья жена», — комментируют подписчики. Как отнесся к новому облику Кристины ее муж, юморист Гарик «Бульдог» Харламов, неизвестно.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)Мар 5 2017 в 11:34 PST

Нравится ли вам новый образ Кристины? Или классика все же лучше?

Фото: instagram.com, starface.ru, кадры из сериала