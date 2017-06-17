Популярная португальская певица Катя Авейру — сестра известного футболиста Криштиану Роналду — вместе с сыном Денисом приняла участие в одном из популярных телевизионных шоу в Португалии. Как пишет WMJ.ru, 40-летняя знаменитость ответила на ряд вопросов о жизни семьи. В том числе, ведущий шоу поинтересовался, действительно ли Криштиану вновь стал отцом. Катя ответила «Может быть», а Денис сказал «Да». Несмотря на то, что Катя не советует воспринимать слова мальчика всерьез, поклонники продолжают поздравлять футболиста.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)Июн 7 2017 в 1:03 PDT

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что у Криштиану Роналду родились близнецы — Ева и Матео. Однако ни спортсмен, ни его официальные представители пока не дали официальных комментариев.

Фото: instagram.com