По информации иностранных СМИ, португальский футболист Криштиану Роналду вновь стал отцом. Суррогатная мать родила нападающему мадридского «Реала» двоих детей — мальчика Матео и девочку Еву. Daily Mail со ссылкой на португальский телеканал SIC уточняет, что радостное событие произошло еще 8 июня, однако пока ни сам футболист, ни его представители не дали официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, у Роналду уже есть шестилетний сын Криштиану-младший, также рожденный от суррогатной матери. Кроме того, не так давно стало известно, что возлюбленная футболиста — 22-летняя испанская модель Джорджина Родригес также находится в интересном положении.

Фото: instagram.com