Несколько дней назад Тимати и Алена Шишкова воссоединились, чтобы отпраздновать 3-летие общей дочери. День рождения Алисы Тимуровной Юнусовой в узком семейном кругу. Сегодня в блоге бабушки, Симоны Юнусовой, появилось трогательное семейное видео, которое покорило Сеть: за 15 часов его просмотрело более миллиона пользователей.

«День рождения, это не только красивая фотосессия для родителей, но и яркие, незабываемые впечатления! Кажется все мои дети счастливы», — цитирует Letidor.

Публикация от simona280 (@simona280)Мар 21 2017 в 9:27 PDT

Алиса родилась 19 марта 2014 года. С ее мамой, моделью Аленой Шишковой, Тимати расстался после нескольких лет отношений. Пара сохранила дружеские отношения. Дочь музыканта воспитывает его мать, Симона Яковлевна Юнусова. Когда в плотных графиках мамы и папы находится свободное время, они навещают дитя.

Фото: instagram.com