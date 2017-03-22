Несколько дней назад Тимати и Алена Шишкова воссоединились, чтобы отпраздновать 3-летие общей дочери. День рождения Алисы Тимуровной Юнусовой в узком семейном кругу. Сегодня в блоге бабушки, Симоны Юнусовой, появилось трогательное семейное видео, которое покорило Сеть: за 15 часов его просмотрело более миллиона пользователей.
«День рождения, это не только красивая фотосессия для родителей, но и яркие, незабываемые впечатления! Кажется все мои дети счастливы», — цитирует Letidor.
Алиса родилась 19 марта 2014 года. С ее мамой, моделью Аленой Шишковой, Тимати расстался после нескольких лет отношений. Пара сохранила дружеские отношения. Дочь музыканта воспитывает его мать, Симона Яковлевна Юнусова. Когда в плотных графиках мамы и папы находится свободное время, они навещают дитя.
Фото: instagram.com
Милые родители, любите своих детей и будьте всегда рядом, даже если вы в разводе. Ласка и понимание Ваше, вернётся к Вам в тройне.