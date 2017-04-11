32-летняя певица вышла в свет с дочерью и сыном

Вчера прошла ежегодная национальная детская премия «Главные герои» при поддержке канала «Карусель». Гостями церемонии, которая прошла в Театре им. Моссовета, стали Ксения Собчак, Максим Виторган, Максим Галкин, Ольга Шелест и другие звезды российского шоу-бизнеса.

«Главные герои» - это награда, которая вручается на основе общероссийского голосования среди детей от 6-ти до 15-ти лет. В этом году приз получили лучшие телевизионные ведущие, актеры, музыкальные исполнители, анимационные и интернет-проекты, которые выбрали дети.

Поскольку церемония детская, звездных родителей сопровождали их малыши. Так, на премию вместе с дочками пришли Станислав Дружинников, Алексей Макаров, Наталья Бочкарева, Маруся Зыкова, Павел Деревянко, а также Юлия Волкова в компании 10-летнего сына Самира и 13-летней дочери Виктории.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала семейный снимок с прошедшего мероприятия, подписав: «С моими сладкими на премии телеканала Карусель.».

Многие подписчики заметили, что Юлия с дочерью выглядят как сестры, а сама Вика в свои годы уже переросла маму.

«Ого, Вика уже выше Юли!)))», «Викуля такая уже взрослая», «Детки выросли, особенно девочка стала девушкой…», «Юля, вы рядом с ними как старшая сестра смотритесь», «Юльчик доча так-то уж чуток повыше мамы))))красавица!!!», «Как быстро дети растут.... красатуны все трое!», - прокомментировали поклонники.

Фото: Instagram