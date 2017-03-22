Сегодня вечно юная актриса Риз Уизерспун празднует 41-й день рождения. Образ Элль Вудс в комедии «Блондинка в законе» принес ей не только мировую известность и номинацию на премию «Золотой глобус», но и стал ее имиджем в глазах многих зрителей на долгие годы.

Риз отлично ладит практически со всеми коллегами и до сих пор не стесняется носить мини, по праву гордится своей фигурой. С ее лица не сходит очаровательная улыбка. Но были в ее фильмографии и более серьезные образы. Роль Джун Картер, супруги Джонни Кэша, в фильме «Переступить черту», принесла ей «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар» (к этому достижению она относится крайне иронично и даже хотела сделать из статуэтки дверной молоток, но отказалась от этой идеи из-за ее хрупкости).

Не так давно, 27 сентября 2012 года, Уизерспун стала многодетной мамой — у нее родился сын Теннесси Джеймс Тот. Второму ее сыну, Дикону Ризу, в этом году ему исполнится 14 лет. Дочь актрисы, Ава Элизабет, отпразднует 18-летие. Когда мама и девочка появляются вместе, их часто принимают за сестер.

10 лет назад Риз стала лицом компании Avon Products и была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире. У нее своя продюсерская компания и она предпочитает сама искать интересные проекты и выбирать исполнителей главных ролей. Сейчас она активно участвует в благотворительности, борется за права женщин и продолжает сниматься в кино.

Мы собрали недавние снимки актрисы — по ним не скажешь, что она разменяла пятый десяток! С помощью сайта in20years мы попробовали представить, какой она станет через 20 лет. Вполне правдоподобно, не правда ли?

Фото: globallookpress.com, instagram.com