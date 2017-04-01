Кристина Орбакайте весело отметила день рождения дочери Клавдии. Ей исполнилось 5 лет. Для праздника певица выбрала один из столичных ресторанов и заказала аниматоров. При выходе каждого маленького гостя встречал сказочный персонаж.

На торжество Орбакайте позвала маму Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным и их детьми Гарри и Лизой. Клава уже давно дружит с двойняшками. Также певица позвала близкую подругу Юлию Проскурякову, но она пришла без дочки, так как Вероника еще очень маленькая. Была на празднике и Жасмин с дочкой Маргаритой. Остальные дети — это друзья именинницы.

Для детей были организованный мастер-классы, однако и взрослые с удовольствием поучаствовали в них. «Дети мастерят поделки, Алла Борисовна дает советы и режиссирует процесс, - все на своих местах», — написала в блоге Жасмин.

В конце вечера была большая и шумная дискотека. Гости отметили, что праздник им понравился.

Фото: instagram.com