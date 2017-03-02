В январе Пелагея родила дочь Таисию от хоккеиста Ивана Телегина. Певица не комментировала это важное событие и только спустя месяц после родов решила поблагодарить своих врачей.

«Конечно, как многие и пишут, прекрасные условия, все очень удобно и комфортно, но ведь самое главное - это когда вокруг тебя создаётся какое-то необыкновенное чувство спокойствия и уверенности, что все будет хорошо. В родовом отделении ни на минуту одну не оставляют, бесконечное 100 процентное внимание, отвечают на любые вопросы, успокаивают и настраивают на правильный лад. Огромное спасибо всему медперсоналу: акушеркам родового и послеродового отделений, детским сёстрам, консультанту по грудному вскармливанию. И, конечно, самое большое спасибо моему изумительному врачу, Марковой Юлии Евгеньевне – великолепному профессионалу, человеку, который всегда на связи, всегда позитивен, всегда рад тебя видеть! Я уже скучаю по Вам. В следующий раз (надеюсь, скоро) – только в Лапино», – цитирует пвицу WMJ.

Напомним, в 2010 году Пелагея была замужем за режиссером Дмитрием Ефимовичем, но через два года развелась с ним. В прошлом году Пелагея сыграла тайную свадьбу с хоккеистом Иваном Телегиным. У спортсмена подрастает годовалый сын от предыдущих отношений.

Фото: Instagram