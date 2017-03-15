Актриса и ведущая Анна Шульгина нечасто говорит о своих отношениях с родителями. Девушка давно живет самостоятельной жизнью, ищет себя, участвует в фотосессиях. Из семейных снимков, которые она время от времени демонстрирует, можно сделать вывод, что она очень дружна с мамой, 48-летней певицей Валерией, и братьями — Артемием и Арсением. А вот с отцом отношения не сложились.

Еще будучи девочкой, Аня тяжело переживала расставание родителей. Она собственными глазами видела тот кошмар, в котором жила ее мама. Та даже не пыталась настраивать дочь против Александра Шульгина, напротив — была за то, чтобы дети общались с отцом.

«Помню, что у нас был праздничный обед, и тут звонок. Мама говорит: "Подойди, тебя хотят поздравить". Беру трубку и слышу этот голос, после чего у меня случается припадок. Это была какая-то эпилепсия… Прекрасно помню, как швырнула трубку. Потом я в конвульсиях билась в кровати», — цитирует WMJ.

Сейчас Анна и Александр практически не общаются. «Он не подходит и не спрашивает, как дела. Может посмотреть и уйти», — констатирует она. Настоящим своим папой будущая звезда считает нынешнего мужа Валерии, своего продюсера Иосифа Пригожина. «Почему я должна идти к чужому дяденьке, если у меня такой крутой папа?», — недоумевает она.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Мар 10 2017 в 7:09 PST

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Мар 7 2017 в 11:05 PST

Фото: instagram.com