Сегодня звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова и ее супруг, режиссер Павел Сафонов, стали многодетными родителями. О радостном событии сообщил счастливый отец.

«Почти рассвет и я понимаю что это новый День, в который лучшая девушка на свете, Ольга Ломоносова воплотила мою мечту о бесплатной парковке в жизнь. У нас Родился Сыыыыын!!!!!!!! Спасибоооооооо!!!!», — написал он в своем блоге.

Пара уже воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Варвару и 5-летнюю Александру, передает сайт WMJ. Также Ольга является крестной мамой старшего сына коллег по съемочной площадке сериала — Григория Антипенко и Юлии Такшиной. Присоединяемся к поздравлениям!

Фото: starface.ru, instagram.com