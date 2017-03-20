Совсем скоро Ольга Ломоносова, звезда сериала «Не родись красивой», сыгравшая в нем Киру Воропаеву, станет многодетной мамой. Сегодня она весьма неожиданно для всех опубликовала в своем блоге фотографию с округлившимся животом. «Ожидание», — гласит подпись.

Фото @makeupdreams #ожидание Публикация от Olga Lomonosova (@olgalomonosovaa) Мар 20 2017 в 4:24 PDT

У Ольги уже есть двое детей — 5-летняя Александра и 10-летняя Варвара, сообщает WMJ.ru. На момент рождения девочек они с актером Павлом Сафоновым жили в гражданском браке. Также Ольга является крестной мамой старшего сына коллег по съемочной площадке сериала — Григория Антипенко и Юлии Такшиной. Присоединяемся к поздравлениям!

Фото: globallookpress.com, instagram.com