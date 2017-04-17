В январе стало известно, что 26-летняя певица Нюша готовится стать женой Игоря Сивова, генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта. В предверии радостного события Нюша дала интервью порталу WomanHit, в котором сообщила, что с юных лет мечтает стать мамой.

«Скажу честно, лично я мечтаю о ребенке с 18 лет. Но в то время я не встретила свою вторую половинку. А для меня появление малыша на свет должно произойти только после того, как рядом со мной появится человек, с которым я захочу провести не день или два, а всю свою оставшуюся жизнь. Одного без другого для меня просто не существует», – поделилась артистка.

Более того, девушка призналась, что совершенно не боится, что ребенок может повлиять на ее карьеру, и считает материнство тем, для чего созданы все женщины.

«Как появление на свет детишек может как-то усложнить мою жизнь? Это то, для чего созданы все женщины. Это огромное счастье! Да, с годами жить становится сложнее, но тем не менее это путь вперед, это путь к счастью.», - рассказала Нюша.

О количестве детей артистка пока не задумывалась. По ее словам, такое сложно загадывать. Она просто хочет совладать со всем в ее жизни. Нюша считает, что самое главное - это встретить человека, который будет смотреть на мир твоими глазами и полностью понимать тебя.

«Очень важно встретить человека, который максимально будет смотреть на этот мир твоими глазами. У которого мировоззрение совпало бы с твоим, который понимал бы тебя. Вот тогда это будет огромным счастьем!», - поделилась певица.

Фото: Instagram