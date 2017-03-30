Несколько минут назад певица Нюша опубликовала в своем блоге видео с репетиции. «Репетируем) Энергичный танец) Если вы не заметили нас четверо», — написала она.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)Мар 30 2017 в 9:41 PDT

«А где 4-й?», «Она беременная?!», «Нюша беременна!!!», — обрадовались фанаты.

Однако самые внимательные заметили приписку: «Justin in da house». «Четвертый Бибер», «на футболке, там Джастин», «Четвертый Джас на футболке», — предположили они.

Что на самом деле хотела сказать певица этим постом — неизвестно. Иногда звезды таким образом намекают на то, что не готовы сообщать в открытую.

Напомним, что совсем скоро Нюша выйдет замуж за генерального советника президента Международной федерации университетского спорта Игоря Сивова. Певица уже точно знает, каким будет ее свадебное платье. Предложение руки и сердца с очаровательным кольцом она получила в январе, во время путешествия в Африку с мамой и будущим мужем.

Фото: instagram.com