Звезды часто стараются не показывать лица своих детей, публикуя их фотографии в профиль или вовсе спиной, закрывая снимки смайликами или смешными рожицами зверей. Популярный певец Сергей Лазарев и вовсе скрывал сына более двух лет, и лишь недавно заговорил о нем.

Сегодня в блоге музыканта появилась фотография, на которой запечатлен маленький Никита. «"Мы провожаем Пааааапу..." (с) #скромняга #лазаревмладший #мимими», — написал отец.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Апр 10 2017 в 5:06 PDT

Несмотря на то, что лица мальчика не видно за кепкой, поклонники были счастливы увидеть этот снимок. «Какая прелесть! Пусть растет на радость папе и все у малыша будет хорошо», «Я все никак не привыкну,что Сергей Лазарев отец», «Ого какие вы уже большие», «И не скажешь, что 2,5 годика...», — пишут они.

В феврале Сергей уже показывал сына со спины, но на снимке мальчик был слишком далеко. Возможно, скоро мы увидим лицо малыша.

Фото: instagram.com